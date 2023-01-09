Смотрич встал на защиту министра юстиции: что он сказал

Министр финансов Бецалель Смотрич выступил в защиту министра юстиции Ярива Левина («Ликуд»), назвав его «нужным человеком в нужном месте для руководства процессом реформирования судебной системы»,

Это произошло во время обращения Смотрича к своей партии «Религиозный сионизм» на еженедельном собрании.

«В последние дни мы стали свидетелями безудержных нападок на министра Левина, что вдвойне тревожно, учитывая, что из высших эшелонов исходят резкие угрозы «гражданской войны». В прошлом глава партии «Национальное единство» сказал решительное «нет» гражданской войне. Я рекомендую всем прекратить эту вызывающую разногласия и подстрекательскую речь», – сказал Смотрич.

«Курсор» сообщал, что Смотрич вводит санкции против ПА, перечисляя миллионы шекелей жертвам терроризма.