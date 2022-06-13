Смотрич заявил, что не будет предлагать место в своей партии Орбаху

Поскольку Нир Орбах не может определиться с выходом из коалиции, депутат Смотрич не готов резервировать для него место в партии Религиозный сионизм.

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич, председатель партии «Религиозный сионизм»сообщил, что не будет резервировать место в списке своей партии для депутата Нира Орбаха, если тот выйдет из коалиции и подтолкнет роспуск правительства.

Смотрич прокомментировал на мероприятии в Петах-Тикве: «Если бы у Нира Орбаха была минимальная доля мужества, хребет, лидерские качества и умение принимать важные решения и руководить окружающими, он бы уже давно вышел из правительства».

«Поскольку он не обладает такими чертами, то никакие обещания не помогут», — добавил Смотрич.

Бецалель Смотрич на состоявшемся в Петах-Тикве мероприятии рассуждал о политических аспектах, общался с аудиторией и отвечал на их вопросы.

«Курсор» писал, что Орбах и Кара проведут переговоры с Шакед. Два депутата из партии Ямина, по сообщениям СМИ, сегодня встретятся с министром внутренних дел Израиля для того, чтобы обсудить сохранение текущего правительства.

Также редакция сообщила слова Ринави Зуаби: Саар не внесет законопроект о поселенцах на этой неделе. Гайда Ринави Зуаби написала у себя на странице в Twitter, что министр юстиции не решится выносить на голосование закон о поселенцах на этой неделе из-за того, что у коалиции нет большинства.