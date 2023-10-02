Израильтянам рассказали, стоит ли ожидать снижения цен на недвижимость в ближайшие годы.

Глава министерства строительства Иегуда Моргенштерн заявил, что цены на квартиры в Израиле продолжат снижаться в ближайшие годы.

Об этом пишет "Исраэль Хайом".

Министр отметил, что основной причиной этого является повышение процентных ставок по ипотечным ссудам. Моргенштерн выразил оптимизм относительно рынка недвижимости, указав на то, что при наращивании предложения цены не будут расти, а даже продолжат снижаться.

Однако подрядчики выразили обеспокоенность и заявили, что они могут вынуждены еще быстрее снижать цены в связи с изменением ситуации на рынке. Они также предупредили о возможном прекращении строительства и предложили государству помощь в виде гарантий на непроданные квартиры и снижения налогов на приобретаемые земельные участки.

Тем временем, эксперты по рынку недвижимости согласны с прогнозом о снижении цен на квартиры в ближайшие годы, но отмечают, что это может оказать негативное влияние на деятельность строительных компаний и возможно привести к сокращению рабочих мест в отрасли. Однако для покупателей жилья такая тенденция может стать благоприятной, и дать возможность приобрести недвижимость по более доступным ценам.

Ранее экономисты дали иной прогноз, предупредив, что в Израиле ожидается резкое подорожание жилья. По данным специалистов, в нашей стране возможно возникновение жилищного кризиса, поскольку подрядчики прекратят строительство. Это может привести к росту цен на жилье через два года, когда ключевая ставка Банка Израиля снизится и спрос на жилье снова увеличится.