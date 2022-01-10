Снос Оз-Циона: поселенцы продолжают сопротивление

В сети показали видео с поселенцем, который приковал себя наручниками к дому.

Правительство отправило солдат ЦАХАЛа и полицию разрушить дома израильтян в молодом поселении Оз-Цион. Поселенцы сопротивляются, приковывая себя к домам.

И вот на телеграм-канале «Израиль | Медиа Архив» показали очередное видео, на котором видно, как мужчина приковал себя к стене своего полуразрушенного дома, а его пытаются забрать.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в поселении Гиват-Оз-Цион полицейские окружили дома местных жителей, готовя их к сносу. Также в сети показали видео с места событий. На нем можно увидеть, как один из поселенцев комментирует события. На втором ролике видно, как работают полицейские.

Кроме того, мы писали, что в Израиле 6 подозреваемых арестованы в мошенничестве на общую сумму более миллиона шекелей.

Еще напомним, что полиция арестовала троих арабов за поджог автомобиля израильтянина в районе Шимон Хацадик.

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