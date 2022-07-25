СМИ: В россии может закрыться не только Сохнут, но и другие еврейские организации

Источники сообщили изданию, что Еврейское агентство «Сохнут» находится под пристальным наблюдением в рф уже много лет.

В последние недели несколько российских еврейских организаций получили письма с угрозами от российского Министерства юстиции в отношении их работы, аналогичные письму, полученному Еврейским агентством «Сохнут» ранее.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Стало известно, что речь идет о тех организациях, которые получают финансирование от Израиля или Соединенных Штатов. В то же самое время, те еврейские организации, работающие в россии и не имеющие иностранных спонсоров, не получили такие письма.

Отмечается, что в письмах говорится, что еврейские организации рассматриваются как иностранные агенты, что может привести к их скорому закрытию. На данный момент организации решили снизить деятельность значимость и выполнять только необходимую или срочную работу.

Ранее редакция Курсора сообщала, что российские евреи боятся, что не смогут уехать, если Еврейское агентство закроют. Российские евреи рассказали СМИ, что они опасаются возврата к временам Советского Союза, когда евреи сталкивались с большими трудностями при выезде из страны и репатриации в Израиль.

Кроме того, наш сайт писал, что Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии.

Еще напомним, что стало известно о новых трудностях Еврейского агентства в россии.