Сообщается о новых столкновениях между силами ЦАХАЛа и палестинскими боевиками в Дженине

Столкновения произошли во время операции по аресту, которая, как сообщается, была сосредоточена на доме террориста, убившего 3 человек в результате перестрелки в Тель-Авиве на прошлой неделе.

Во вторник в городе Дженин в Иудее и Самарии произошли новые столкновения между израильскими солдатами и палестинскими боевиками. Израильские военные не сразу подтвердили проведение операции.

Об этом передает The Times Of Israel.

Войска Сил обороны Израиля начали четвертый день операций вокруг Дженина на фоне серии смертоносных нападений в Израиле, некоторые из которых произошли в этом районе.

Жители Дженина сообщили AFP во вторник, что новые боевые действия вспыхнули после многочисленных перестрелок в последние дни.

Официальное палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что «вспыхнули столкновения» между молодыми палестинцами и израильскими солдатами, «которые стреляли в них боевыми пулями, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом». Израильские силы арестовали четырех человек из Дженина и близлежащей деревни Аль-Ямун.

Первоначальных сообщений о травмах с обеих сторон не поступало.

Ссылаясь на палестинские источники, новостной канал 12 сообщил, что в операции было задействовано большое количество военнослужащих, некоторые из которых проникли в дом террориста, устроившего на прошлой неделе смертельную стрельбу в Тель-Авиве.

Ранее Курсор сообщал, что представители министерства обороны Израиля считают, что они останавливают в среднем два террористических нападения каждый день, когда войска проводят операцию в городе Дженин на севере Иудеи и Самарии и окрестностей.