Состояние очень тяжелое: раввину Друкману сделали искусственное дыхание

Вечером 21 октября в больнице «Хадасса Эйн Керем» заявили, что состояние религиозного сионистского раввина Хаима Друкмана остается очень тяжелым.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Персонал отделения интенсивной терапии в Хадассе Эйн-Керем лечит раввина, пока ему проводят вентиляцию легких и успокаивающие средства после сердечно-легочной реанимации несколько часов назад», ‒ сказано в сообщении.

По словам родственников Друкмана, состояние заболевшего коронавирусом ухудшилось. До этого его семья поблагодарила общественность за многочисленные молитвы и расширение изучения Торы для выздоровления раввина, а также за разного рода инициативы в поддержку Друкмана.

Также благодарственные слова прозвучали в адрес персонала больницы «Хадасса Эйн-Керем», руководства больницы и персонала внутреннего отделения интенсивной терапии за то, что они самоотверженно и заботливо ухаживают за больным, параллельно поддерживая его родственников.

Родственники продолжают «желать, молиться, ожидать и верить», что раввину станет лучше. Также они попросили общественность не посещать Друкмана в медучреждении в свете его тяжелого состояния. Это сделано для сохранения здоровья раввина и других пациентов в отделении и предоставления им наилучшего лечения в соответствующих условиях.

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