Сотни экстремистов разрушают инфраструктуру безопасности в Мероне

В связи с беспорядками было решено запретить людям вход на гору, чтобы отметить праздник Лаг ба-Омер.

Сотни экстремистов-харедим ворвались в могилу талмудического мудреца раввина Шимона Бар Йохая на горе Мерон, сломав перегородки между мужской и женской секциями, повалив заборы на землю и поставив под угрозу жизнь людей.

Об этом сообщает Israel National News.

В связи с беспорядками было решено запретить людям вход, чтобы отметить праздник Лаг ба-Омер. Торжества были остановлены после преднамеренного разрушения инфраструктуры безопасности на объекте, что сделало невозможным выполнение правил безопасности, необходимых для проведения мероприятий.

На сегодняшнюю ночь было запланировано мероприятие памяти 45 человек, погибших в результате катастрофы на горе Мерон в прошлом году. Организаторы празднования Мерона рассмотрят возможность проведения мемориала после консультации с профессионалами и официальными лицами по этому вопросу.

Курсор писал ранее, что ситуация на Мероне выходит из-под контроля. Полиция убрала блокпосты на входе в комплекс могилы раби Шимона Бар Йохая из-за чего там сразу же собралась большая толпа.