Социологи рассказали, у кого из министров самый высокий и низкий рейтинги

Респондентов также спросили о том, кто виноват в том, что компромисс по судебной реформе, предложенный Ицхаком Герцогом, не остановил политический кризис.

Самый высокий рейтинг среди израильтян из членов нового правительства имеет министр обороны Йоав Галант. 44% опрошенных считают, что он справляется со своей работой хорошо, и 35% — что он справляется плохо. 21% затруднились с ответом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для 12-го телеканала институтом «Мидгам» Ману Гева совместно с iPanel.

Так, респондентов попросили дать оценку работе министров из правящей коалиции. Социологи получили следующие данные:

Как вы оцениваете работу премьер-министра Биньямина Нетаниягу?

«Хорошо» — 42%;

«Плохо» — 54%;

Затруднились с ответом – 4%.

Как вы оцениваете работу министра юстиции Ярива Левина?

«Хорошо» — 29%;

«Плохо» — 56%;

Затруднились с ответом – 15%.

Самые высокие «антирейтинги» — у двух министров от партии «Религиозный сионизм» — Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. По 58% респондентов уверены, что оба справляются со своей работой плохо.

Как вы оцениваете работу министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира?

«Хорошо» — 36%;

«Плохо» — 58%;

Затруднились с ответом – 6%.

Как вы оцениваете работу министра финансов Бецалеля Смотрича?

«Хорошо» — 32%;

«Плохо» — 58%;

Затруднились с ответом – 10%.

Респондентов также спросили о том, кто, с их точки зрения, виноват в том, что компромисс по судебной реформе, предложенный президентом Израиля Ицхаком Герцогом, не остановил политический кризис.

«Коалиция» — ответили 42%;

«Оппозиция» — ответили 31%;

Затруднились с ответом 27%.

Отдельно избирателей партии «Ликуд» спросили о том, за кого они проголосовали, если бы выборы проходили сегодня. 59% снова проголосовали бы за «Ликуд», 12% выбрали бы другую партию праворелигиозного блока, 10% проголосовали бы за партию из блока противников Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, согласно результатам опроса, 50% израильтян заявили, что они против судебной реформы, только 28% заявили, что они за реформу, а 22% заявили, что не знают, за или против. Среди избирателей коалиции 63% высказались за реформу, а 15% – против.

Также Курсор информировал о том, что Герцог призвал пойти на компромисс с планами правительства по изменению судебной системы.