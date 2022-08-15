Соцсети возмущены: палестинцы высмеяли в карикатуре пострадавшую в теракте беременную израильтянку

18:08, Сегодня
Новости Израиля
флаг палестинской автономии улица фото
Фото: Zack Wajsgras/Flash90

Палестинские СМИ продемонстрировали очередной вопиющий пример антисемитизма, опубликовав карикатуру на теракт в Иерусалиме.

Палестинские арабы создали карикатуру на недавний теракт в Иерусалиме, и она потрясает своим цинизмом и жестокостью.

«Одна из жертв субботнего теракта рискует потерять ребенка. Вот как изображают этот ужас палестинские СМИ — цель на ее беременном животе, а слово «евреи» прострелено пулями. Чистое зло», — написала организация, занимающая выявлением антисемитизма в медиа и других областях.

Ранее мы писали, что в то время, как большинство израильтян переживали за раненых в результате обстрела автобуса в столице, арабские жители района Шуафат в Иерусалиме устроили салюты по случаю теракта.

Напомним, что братья, пострадавшие во время обстрела автобуса в Иерусалиме, рассказали, что только чудом удалось избежать большого числа жертв в этом теракте.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта.

 

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ: