Соцсети возмущены: палестинцы высмеяли в карикатуре пострадавшую в теракте беременную израильтянку

Палестинские арабы создали карикатуру на недавний теракт в Иерусалиме, и она потрясает своим цинизмом и жестокостью.

«Одна из жертв субботнего теракта рискует потерять ребенка. Вот как изображают этот ужас палестинские СМИ — цель на ее беременном животе, а слово «евреи» прострелено пулями. Чистое зло», — написала организация, занимающая выявлением антисемитизма в медиа и других областях.

One of the victim's in Saturday's terror attack is at risk of losing her baby. This is how Palestinian media portray the horror — a bullseye on her pregnant belly and Jew spelled out in bullets. Pure evil. pic.twitter.com/lfTmCOpPwu — StopAntisemitism (@StopAntisemites) August 15, 2022

Ранее мы писали, что в то время, как большинство израильтян переживали за раненых в результате обстрела автобуса в столице, арабские жители района Шуафат в Иерусалиме устроили салюты по случаю теракта.

Напомним, что братья, пострадавшие во время обстрела автобуса в Иерусалиме, рассказали, что только чудом удалось избежать большого числа жертв в этом теракте.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта.