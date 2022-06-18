Возле Пардес-Ханы отец и дочь упали в колодец глубиной в 15 метров

Вместе с ними на прогулке был пятилетний мальчик. Ребенок не растерялся и отправился на поиски людей. Через некоторое время он встретил других туристов, которые вызвали помощь.

18 июня мужчина и его четырехлетняя дочь упали в колодец, глубина которого 15 метров. Это произошло в районе между Хадерой и Пардес-Ханой.

Так, первой в колодец упала девочка. Отец пытался ей помочь, но тоже угодил в ловушку. Он спускался по лестнице, которая сломалась. Самостоятельно выбраться они не могут.

Вместе с отцом и дочерью на прогулке был пятилетний мальчик. К счастью, ребенок не растерялся и сразу побежал за помощью. На место в скором времени приехали спасатели.

На данный момент и мужчина, и ребенок находятся в сознании. Спасательная операция продолжается.

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