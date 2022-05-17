Спекулянты предлагают поддельные билеты на предстоящий фестиваль Лаг ба-Омер на горе Мерон

Аферисты говорят, что они могут предоставить билеты на мероприятие Лаг ба-Омер, даже если мест уже не будет. Еще они утверждают, что также имеют пропуска в обход временных ограничений, наложенных после смертельной давки.

Билетные спекулянты предлагают поддельные билеты на фестиваль Лаг ба-Омер в этом году на горе Мерон, чтобы обойти строгие ограничения посещаемости, введенные после того, как 45 человек были убиты в давке на этом месте в прошлом году.

Об этом передает The Jerusalem Post со ссылкой на телекомпанию Кан.

Еврейский праздник Лаг ба-Омер начнется в среду вечером. Сотни тысяч евреев обычно посещают гору Мерон, где на ее вершине находится могила мудреца второго века раввина Шимона бар Йохая, для ежегодного однодневного паломничества.

После катастрофы на этом месте в прошлом году, согласно правилам, разработанным Министерством юстиции, Министерством по делам религий и полицией, на территории гробницы в среду-четверг одновременно будет разрешено находиться не более 16 тыс. посетителей.

Вместо открытого доступа к горе, как в прошлые годы, вход теперь будет зависеть от предварительной покупки билета, и посетителям будет разрешено оставаться только в течение четырех часов.

Как пишет Кан, договоренности, одобренные на прошлой неделе комитетом общественной безопасности Кнессета, породили индустрию поддельных билетов, в которой фейковые пропуска можно будет купить за сотни шекелей.

Один спекулянт сказал репортерам, выдававшим себя за заинтересованных паломников: «Если мест уже нет, я смогу достать билеты, но для вас это будет дороже».

Продавец, имя которого в репортаже не указано, также сообщил, что может оформить билеты, которые позволят владельцу оставаться на месте дольше разрешенных четырех часов.

Журналисты Кан не сказали, будет ли проходить тщательная проверка фейковых билетов на горе, если таковые появятся.

Курсор ранее писал, что Министерство туризма предлагает авиакомпаниям льготы для полетов в Эйлат.