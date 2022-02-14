Спецоперация ЯМАМ в Шхеме: появилось видео ликвидации опасных боевиков

На прошлой неделе солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Появилось новое видео с места событий, на нем можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

Полиция сообщает, что застрелила подозреваемых в терроризме палестинцев после того, как члены террористической ячейки в Шхеме «попытались открыть огонь».

Телеграм-канал Израильские трудовые будни опубликовал новое видео ликвидации троих террористов в Шхеме.

Ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы забросали камнями автомобиль семейной пары. Семейная пара во время возвращения ночью в Иерусалим, была атакована камнеметателями в пункте назначения Исауи и лишь чудом избежала смерти.

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