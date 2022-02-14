Спецоперация ЯМАМ в Шхеме: появилось видео ликвидации опасных боевиков

Полиция сообщает, что застрелила подозреваемых в терроризме палестинцев после того, как члены террористической ячейки в Шхеме «попытались открыть огонь».
Телеграм-канал Израильские трудовые будни опубликовал новое видео ликвидации троих террористов в Шхеме.
Ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы забросали камнями автомобиль семейной пары. Семейная пара во время возвращения ночью в Иерусалим, была атакована камнеметателями в пункте назначения Исауи и лишь чудом избежала смерти.
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