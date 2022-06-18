Спецслужбы рассказали, кто планирует убийства израильтян в Турции

Этот человек присоединился к КСИР в 19 лет. В ЕС и США он был подвергнут личным санкциям за жестокость и убийства ни в чем не повинных людей.

Израильские спецслужбы выяснили, что операцией Ирана по организации терактов против израильтян в Турции руководит Хуссейн Тайиб. Этот человек возглавляет спецслужбу КСИР.

В разведке заявили, что Тайиб ведет настоящую охоту за гражданскими израильтянами. Не раз сообщалось уже об иранских агентах, которые действуют на территории Турции.

Отмечается, что Тайиб работает в разведке КСИР еще с 2009 году. Однако в Исламской республике уже хотят снять его с должности, поскольку он не смог предотвратить те действия в Иране, которые приписывают Израилю.

У Тайба очень экстремистские взгляды. Он не готов останавливаться ни перед чем, чтобы сохранить свою должность в КСИР. Из-за этого он просто одержим желанием осуществить большой теракт против израильтян.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Лапид поблагодарил главу МИД Турции за помощь в предотвращении атак Ирана на израильтян. Министр иностранных дел Яир Лапид провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы поблагодарить его за усилия Анкары по защите израильских туристов от попыток Ирана нанести им вред.

Кроме того, Курсор писал, что Израиль и Турция предотвратили попытки иранской террористической ячейки против израильтян.

Еще напомним, что главный раввин Турции попросил израильтян покинуть страну.