Спикер Кнессета отправится с визитом в Париж

Спикер Кнессета Мики Леви сегодня, 5 сентября, вылетит с политическим визитом в столицу Франции, Париж.

В рамках визита запланированы его встречи с министром внутренних дел Франции Жераром Драмнаном, мэром Парижа Анн Идальго и другими известными политиками.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Помимо этого, спикер Кнессета встретится с большой группой представителей французской еврейской общины, генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном и мэром Парижа Анн Идальго.

Встреча Мики Леви с представителями общины планируется в рамках специального мероприятия, где также будут жертвы захвата заложников у Порт-де-Венсен. Это произошло 9 января 2015 года в Париже, когда вооруженный террорист Амеди Кулибали, присягнувший на верность террористической организации «Исламское государство», напал на магазин кошерных продуктов.

Он убил четырех людей и держал еще 15 заложников во время осады. В итоге полицейские убили Кулибали. Мики Леви планирует возложить венок к месту нападения.

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Также «Курсор» сообщал, что Беннет положил конец слухам касаемо своего баллотирования на выборы в Кнессет этой осенью.

Помимо этого, во Франции начали восстановление Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.