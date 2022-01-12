Спикер Кнессета провел переговоры со спикером Госдумы России по Ирану

Леви также подчеркнул в отношении Ирана, что злонамеренные намерения режима аятолл на Ближнем Востоке и его продолжающееся участие и укрепление позиций в Сирии разрушительны.

Спикер Кнессета Микки Леви в среду позвонил своему коллеге Вячеславу Володину, спикеру Государственной Думы Российской Федерации.

Об этом сообщает 7 канал.

«Я рад видеть, как выросли отношения между нашими парламентами, достигнув новых высот сотрудничества и дружбы, когда мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между нашими странами. К сожалению, визит спикера Володина в Израиль был отложен, но я все еще с нетерпением жду возможности принять его и подчеркнуть важность нашей дружбы. Я принимаю его приглашение посетить Москву и надеюсь приехать в ближайшее время. Через две недели мир будет отмечать Международный день памяти жертв Холокоста. Я от имени своего народа выразил благодарность Красной Армии за самопожертвование, самоотверженность и решающую роль в освобождении Европы от нацизма и прекращении систематического истребления еврейского народа», — сказал Леви

Леви также подчеркнул в отношении Ирана, что злонамеренные намерения режима аятолл на Ближнем Востоке и его продолжающееся участие и укрепление позиций в Сирии разрушительны и способствуют региональной нестабильности.

Ранее Курсор сообщал, что прорыва в российско-американских переговорах о наращивании войск вблизи Украины не произошло.

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