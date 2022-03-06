Стала известна личность террориста, который совершил ножевой теракт сегодня утром

Сегодня утром арабский террорист напал на двух израильских полицейских в Иерусалиме. Они были ранены, однако сам боевик был ликвидирован. И вот в сети появились фото виновника теракта.

Арабский террорист, совершивший теракт сегодня утром в Иерусалиме — Самар Джамаль аль-Кавасми, 19 лет.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

Как утверждалось, террорист был ликвидирован. В результате теракта двое полицейских было ранено.

Также были показаны фото боевика.

Напомним, что рано утром в воскресенье араб-террорист нанес ножевое ранение сотруднику израильской полиции в Баб-аль-Хуте в Старом городе Иерусалима, после чего подозреваемый был застрелен. Во время нападения еще один полицейский получил ранения от легкой до средней степени тяжести, и оба раненых офицера были переданы для оказания медицинской помощи.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Омер Бар-Лев прокомментировал последний теракт в Иерусалиме.

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