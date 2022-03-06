Стала известна личность террориста, который совершил ножевой теракт сегодня утром

Арабский террорист, совершивший теракт сегодня утром в Иерусалиме — Самар Джамаль аль-Кавасми, 19 лет.
Об этом сообщили на телеграм-канале
Как утверждалось, террорист был ликвидирован. В результате теракта двое полицейских было ранено.
Также были показаны фото боевика.
Напомним, что рано утром в воскресенье араб-террорист нанес ножевое ранение сотруднику израильской полиции в Баб-аль-Хуте в Старом городе Иерусалима, после чего подозреваемый был застрелен. Во время нападения еще один полицейский получил ранения от легкой до средней степени тяжести, и оба раненых офицера были переданы для оказания медицинской помощи.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Омер Бар-Лев прокомментировал последний теракт в Иерусалиме.
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