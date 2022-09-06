Стали известны подробности похищения раненого из машины скорой помощи в Тайбе

В Тайбе арабы перекрыли дорогу машине скорой помощи и похитили раненого пациента. Стала известна предыстория этого происшествия.
Полиция арестовала жителя Тайбе для допроса по подозрению в том, что он был причастен к преступлению в городе, когда минувшей ночью получил ранения средней степени тяжести житель города. Подозреваемые не сдались, они заблокировали машину скорой помощи и вытащили из нее пострадавшего, просто похитив его.
Перед этим в местную клинику в Тайбе поступил раненый, получивший ранение в нижнюю часть тела.
Полиция задержала подозреваемого в перестрелке и похищении для допроса, по окончании которого он был заключен под стражу и предстанет перед судом для продления срока содержания под стражей.
В ходе следствия выяснилось, что фоном на самом деле был конфликт между семьями, начавшийся на йошских территориях и перекинувшийся в город Тайбе.
Ранее Курсор писал о драках и перестрелках арабов: ночью произошло сразу несколько преступлений.
Также мы информировали о двойном убийстве в Лоде: Бар-Лев выступил с заявлением.
Напомним, ранее редакция сообщала о трагедии в Лоде: обнародованы фото жертв.
Кроме того, мы писали о скандале с коррупцией: разоблачены высокопоставленные сотрудники полиции.