Стало известно имя погибшего в результате ножевого теракта сержанта МАГАВ

Его друзья по роте рассказывают о нем как о самом счастливом человеке, всегда всем помогающем.

Появилось фото сержанта пограничной службы МАГАВ Асиль Суаэда, который погиб сегодня в результате ножевого теракта на КПП Шуафат.

Об этом уже сообщили его семье. Покойный 22-летний сержант был жителем Хоснии на севере страны, проходил постоянную службу в роте МАГАВ в пограничной службе, охраняющей Иерусалим.

Он был призван в армию в марте 2019 года на обязательную службу и служил в той же роте. По окончании обязательной службы он боролся за то, чтобы остаться на сверхсрочную службу в своем подразделении. Его друзья по роте рассказывают о нем как о самом счастливом человеке, всегда всем помогающем и содействующем, всегда преданному делу и любившему службу на благо безопасности страны.

Подробнее об этом теракте читайте в материале «Курсор».

Также мы писали о другом ножевом теракте, произошедшем в Иерусалиме в Старом городе недалеко от Стены Плача, где несовершеннолетний террорист напал на израильтянина.