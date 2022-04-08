Стало известно имя третьего погибшего в теракте в Тель-Авиве

Вечером 7 апреля в Тель-Авиве произошел теракт, в результате которого погибли и получили ранения израильтяне. Подробности этого происшествия продолжают раскрываться.

Вчера во время теракта в Тель-Авиве погиб Барак Люфен з’л из Гиват-Шмуэля. Он стал третьим погибшим в результате этого происшествия.

Имя и фотографию погибшего показали на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

«Имя третьего убитого израильтянина в результате кровавого теракта вчера в Тель-Авиве, Барак Люфен з’л из Гиват-Шмуэля», — написали на телеграм-канале.

Ранее наш сайт сообщал, что в сети появились новые данные о погибших в результате теракте в Тель-Авиве. Так, Томер Морад и Эйтам Магини из Кфар-Сабы. Обоим было всего по 27 лет. Они дружили с детства.

Также наш сайт писал, что стало известно, что делал боевик после теракта в Тель-Авиве.

Еще напомним, что в Газе отреагировали на теракт в Тель-Авиве салютом.