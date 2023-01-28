Стало известно имя третьей жертвы пятничного теракта в Иерусалиме

Ранее было сообщено о погибших от рук террориста Эли и Натали Мизрахи.

Публично названо имя еще одного погибшего во вчерашнем теракте в Иерусалиме.

Об этом сообщает Telegram-канал Израильские трудовыебудни.

Согласно сообщению, в результате теракта погиб 56-летний Рафаэль Бен-Элиягу.

«Пусть будет благословенна его память. Скорбим вместе с семьей и близкими», — говорится в подписи к посту.

Как сообщал Курсор, ранее публично были названы имена двух погибших во вчерашнем теракте в Иерусалиме. От рук террориста погибли Эли и Натали Мизрахи, проживавшие недалеко от места трагедии. Они поженись два года назад и были расстреляны, когда помогали раненым.

Как сообщал Курсор, лидер Палестинской автономии Абу Мазен отказался осудить теракты в Иерусалиме и обвинил в них Израиль.

Ранее Курсор писал о том, что сегодня, 28 января, в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Потом он заметил группу из 5 евреев и начал по ним стрелять. Террорист ранил отца и сына, после чего по нему был открыт ответный огонь. Семья 13-летнего утверждает, что их сын-подросток не является террористом.

«Он направлялся в дом своего друга в Сильване и не имеет никакого отношения к стрельбе. Он случайно оказался на месте теракта и был ранен на месте. Мой брат маленький мальчик, где он возьмет оружие? Сейчас он под следствием, мы уверены, что он не имеет к этому никакого отношения», ‒ сказал его брат в интервью арабским СМИ.

Однако со временем появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.