Стало известно, какой опасный груз конфисковали в порту Ашдода

Его вес составил 16 тонн.

Сегодня была снята цензура с публикации информации касательно опасного груза, конфискованного таможенными инспекторами в порту Ашдод в июле.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Правоохранители задержали для досмотра два грузовых контейнера весом 54 тонны, в которых должны были находиться мешки с гипсом. Контейнеры прибыли из Турции и должны были быть дальше доставлены в сектор Газа.

Когда таможенные инспекторы проводили проверку, то у них появились подозрения касаемо некоторых материалов в контейнерах, которые не были похожи на гипс. Их доставили для изучения в лабораторию, где эксперты установили, что среди гипса спрятали 16 тонн хлорида аммония.

Террористы Гази пользуются хлоридом аммония, веществом двойного назначения, чтобы производить ракеты. Хлорид аммония, который смешивают с топливом, могут использовать как ракетное топливо.

Благодаря 16 тоннам хлорида аммония можно было бы произвести достаточное количество топлива для тысяч ракет.

Ранее мы писали, что на одной из "самых дорогих" улиц Израиля нашли машину со взрывным устройством.

Также "Курсор" сообщал, что возле Бейт-Шемурша произошла еще одна авария с участием грузовика.

Помимо этого в Ашкелоне закрыли отель из-за "серьезной опасности" для постояльцев.