Стало известно, кто возглавит группу по борьбе с подстрекательством к насилию

По словам Нетаниягу, работа будет координироваться с Шин Бет, военными и Национальным киберуправлением.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье, 19 февраля, объявил о планах сформировать «специальную оперативную группу» для борьбы с подстрекательством палестинцев к террору после нескольких недавних смертоносных терактов в Иерусалиме.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что, выступая в начале заседания кабинета министров, Нетаниягу сказал, что договорился о формировании группы с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, который возглавит группу.

«Мы работаем с удвоенной энергией против подстрекательства», — сказал Нетаниягу, добавив, что орган будет бороться с теми, кто подстрекает к убийствам наших граждан.

По словам Нетаниягу, Бен-Гвир «получит подкрепление в виде следователей, полицейских и прокуроров», при этом работа будет координироваться с агентством безопасности Шин Бет, военными и Национальным киберуправлением.

Как сообщал Курсор, накануне стало известно, что начальник полиции Коби Шабтай распорядился создать специальную группу для борьбы с подстрекательством к насилию в «социальных сетях и любых других СМИ и платформах».

Также Курсор писал о том, что начальник полиции Коби Шабтай может лишиться поста, если не прекратит противостояние с министром национальной безопасности Бен-Гвиром. Об этом заявил депутат от партии «Оцма Иегудит» Цвика Фогель.

Сам Шабтай сказал на эту угрозу, что в Израиле есть закон, определяющий полномочия каждого должностного лица, и министр не может смещать с должностей офицеров полиции по своему произволу.

Ранее мы рассказывали, что высокопоставленный член террористической организации ХАМАС Абдель Рахман Шадид начал угрожать Израилю, потому что ему не по душе новая политика министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в отношении террористов, заключенных в тюрьмах.