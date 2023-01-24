Стало известно, кто заменит Дери в МВД и Минздраве

Ранее Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве.

Депутаты ШАС Майкл Малькиэли и Йоав Бен-Цур были назначены в качестве временных замен лидера ШАС Арье Дери после того, как Верховный суд вынес свое постановление касательно Дери.

Об этом сообщает в

Согласно сообщению, Малькиэли назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел, а Бен-Цур возглавит Министерство здравоохранения. Депутаты будут занимать эти посты в течение ближайших трех месяцев.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения. 10 судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления. Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Курсор сообщал, чтолидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери. Лапид назвал правительство «цирком» после увольнения Дери.

Напомним, что новый опрос показал, сколько избирателей Ликуда против назначения Дери министром.