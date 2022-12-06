Стало известно, на сколько подскочили расходы израильтян по кредитным картам в ноябре

Данные компании SBA, которая управляет и развивает национальную систему платежей по кредитным картам, показывают, что праздничные дни для покупок в ноябре, наряду с субботним днем ​​выборов в Кнессет 25-го созыва, привели к резкому росту расходов израильского населения с помощью кредитных карт.

Расходы в ноябре составили 39,389 млрд шекелей, что на 9% больше, чем в ноябре 2021 года.

В ноябре 2020 года, когда произошел выход из второго карантина и все еще действовали ограничения экономической деятельности из-за вируса короны, расходы по кредитным картам составили 31,813 миллиарда шекелей. В ноябре 2019 года общие расходы достигли 29,937 млрд шекелей.

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