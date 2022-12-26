Стало известно, на сколько вырастет зарплата пилотов компании Arkia

Гистадрут, руководство компании Arkia и профсоюз пилотов заключили соглашение, согласно которому, заработная плата пилотов авиаперевозчика вырастет на 15-20 процентов, в зависимости от должности и стажа.

Об этом пишет издание ice.

Срок действия соглашения составляет три года. Помимо того, что пилотам повысят зарплаты, им также улучшат социальные выплаты и они будут получать компенсации в случае отмены авиаполетов. Тем, кто будет проходить курсы повышения квалификации и тренировки, предусмотрены надбавки.

Более того, утверждена формула почасовой оплаты международных полетов, и схемы привлечения инструкторов и экзаменаторов.

«Курсор» писал ранее, что против двух израильских авиакомпаний Arkia и Israir, которые после перевозчика El Al, являются самыми крупными в стране, подали коллективный иск.

Еще мы писали, что за последние три года индустрия туризма довольно часто фигурировала в заголовках, в основном в контексте коронавируса, закрытых стран и различных процедур. Авиакомпании, пережившие тяжелый кризис в период ковида, увидели спрос — и цены на авиабилеты резко выросли.

Напомним, что израильская авиакомпания El Al предложила обновление клуба для часто летающих пассажиров Matmid. Теперь он будет действовать по аналогии с программами лояльности мировых авиакомпаний.