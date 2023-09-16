Стало известно, о чем буду говорить Нетаниягу и Байден на встрече в Нью-Йорке

Несмотря на многочисленных слухи, переговоры премьер-министра с американским лидером состоятся.

Согласно подтверждению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, президент Джо Байден планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом пишет "ХаАрец".

По его словам, встреча запланирована на среду, 20 сентября. Одной из тем для обсуждения на встрече будет важность демократических ценностей, которые обе страны разделяют.

Помимо Байдена, Нетаниягу также планирует встретиться с канцлером Германии Олафом Шульцем, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ранее в канцелярии премьер-министра озвучили программу поездки Нетаниягу в США, Так, вовремя визита в Америку, который начнется в воскресенье вечером, глава правительства планирует выступить на Генеральной Ассамблее ООН в Ньй-Йорке и провести ряд встреч с мировыми лидерами. Также ожидается, что Нетаниягу проведет встречу с представителями еврейской общины США.

Визит премьер-министра в США должен положить конец для него своего рода «бойкота», который начался после его возвращения в должность премьер-министра, не получив ожидаемого приглашения в Белый дом. Главными темами визита Нетаниягу будут обсуждение вопроса Ирана, правовых реформ и саудовских связей.