Статистика: 82 процента рэкетиров в Израиле — арабы

Многие предприниматели Израиля, особенно те, которые ведут бизнес в арабском секторе, сталкиваются с рэкетом. И вот полиция подвела статистику по этому виду преступлений за прошлый год.

Полиция Северного округа подвела статистику преступлений, которые связаны с попытками вымогательства и так называемого «крышевания» бизнеса за прошлый год. Как оказалось, большинство подозреваемых – арабы.

Об этом сообщает газета Исраэль ха-йом.

Так, всего было задержано 225 подозреваемых в причастности к таким преступлениям. Среди них 186 человек являются арабами.

Как рассказал журналистам адвокат Авихай Барон, в расследовании дел, которые связаны с рэкетом, потерпевшие практически не участвуют. Они открываются по инициативе полиции. Из-за этого многие преступники получают слишком мягкое наказание.

Ранее Курсор сообщал, что мошенники украли у русскоязычных репатриантов миллионы шекелей. Полиция Израиля провела большое расследование для того, чтобы арестовать четверых подозреваемых. Они организовали мошенническую схему, с помощью которой смогли заполучить доступ к деньгам десятков репатриантов.

Кроме того, редакция нашего сайта, израильтянина отправили в тюрьму за призывы убивать арабов в Facebook. В Окружном суде Центрального округа удовлетворили апелляцию прокуратуры. Таким образом был ужесточен приговор жителю Петах-Тиквы за расизм и подстрекательство к насилию. Так, 37-летний Зоар Зоарец в социальной сети Facebook с 2013 по 2017 года публиковал посты с призывами к насилию в отношении арабов в Израиле.

Еще напомним, что полиция накрыла нелегальную свалку отходов под Иерусалимом

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