Статистика терактов в 2022 году: жертвами стали 734 человека

За прошлый год на территории Израиля зафиксировано 7 386 террористических актов.

В результате терактов в 2022 году в результате терактов в Израиле погиб 31 человек, а 734 получили ранения.

Данные организации «Спасатели без границ» сообщает Аруц Шева.

Всего за предыдущий год было совершено 7 386 терактов, что составляет 20 терактов в день. В это число входят 1 153 случая забрасывания камнями, 1 036 нападения с бутылками с зажигательной смесью, 559 случаев поджогов шин и 84 атаки взрывчатыми веществами.

В Израиле за год взорвали 44 автомобиля, а еврейские жители Иудеи и Самарии в 53 случаях пострадали от нападений камнями.

В течение 2022 года произошло 96 случаев стрельбы и девять ножевых нападений с человеческими жертвами, шесть раз автомобили таранили жертву. В одном теракте зафиксировано нападение с комбинацией нескольких способов.

В организации «Спасатели без границ» заявили, что после убийств террористов осталось 18 вдов и вдовцов, а также 67 сирот. Два человека умерли после терактов предыдущего года.

Важно отметить, что в эту статистику не включены сотни нападений с оружием, камнями или взрывчатыми веществами на силовиков, которые происходили при контртеррористических операциях.

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