Стихия бушует: двести израильтян эвакуированы из Непала

Шквальные ветра, снегопады и дожди накрыли регион Непала, из-за чего пришлось спасать всех израильских граждан из опасных горных районов.

Снежные бури, накрывшие северо-западный Непал, вызвали существенное ухудшение погодных условий.

МИД Израиля заявил, что всего на прошлой неделе пришлось спасать более двух сотен израильских туристов.

Ранее троих израильских туристов спасли в районе Долпо и экстренно эвакуировали израильской спасательной командой «Rescue one».

Стихия встречает альпинистов шквальным ветром, дождем и снегопадами. В связи с этим посольством Израиля в Катманду совместно с отделом по делам израильтян за рубежом МИДа и местными официальными лицами проводилась операция по спасению из опасных районов Непала 200 израильтян.

Эвакуация проводилась с помощью военных и гражданских вертолетов. Наземные дороги из-за сильных снегопадов и оползней были перекрыты.

По информации МИД, все граждане Израиля, оказавшиеся в труднодоступных районах, спасены, серьезных травм ни у кого нет.

Горячую благодарность МИД передал всем службам Непала и частям Непальской армии, принимавшим участие в аварийно-спасательных операциях.

Ранее Курсор писал, что на севере Израиля будет перекрыта железная дорога: сообщаются сроки и причины. По информации руководства железных дорог, не будут действовать линии Кармиэль — Хайфа и Наария — Хайфа.

Кроме того, наш сайт сообщал о подорожании продуктов: что ждет Израиль после праздников. Большинство товаров коснется существенное подорожание до 25%. Начиная с сегодняшнего дня и до 1 ноября многие цены в магазинах будут повышены.

Также мы информировали, что Израиль вызывает посла Австралии для беседы: озвучена причина. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг: «Мы не поддержим подход, который подрывает решение о создании двух государств».

Редакция сообщала про скандал вокруг Австралии: Дани Данон назвал виновного. Премьер-министр Лапид ранее раскритиковал «поспешное» решение Австралии отказаться от признания Иерусалима.