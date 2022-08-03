«Страшно представить, какие будут результаты»: Либерман обрушился на Нетаниягу

Председатель «Ликуда» опубликовал экономический план для следующего правительства, который включает немедленные меры по значительному снижению цен на рынках.

Председатель «Ликуда» и депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу обнародовал сегодня утром свой экономический план для следующего правительства с мерами по сдерживанию роста цен и снижению налогов.

«Только стабильное национальное правительство обрушит цены, которые зашкаливали за последний год. При нашем правительстве рост цен был на полпроцента в год, с другой стороны, только за последний год цены выросли в 9 раз — 4,5%. Электричество подорожало, продукты подорожали, топливо подорожало, вода подорожала», — заявил Нетаниягу.

Авигдор Либерман раскритиковал заявление лидера оппозиции.

«Когда Нетаниягу стал премьер-министром в 2009 году, стоимость жизни здесь была как в среднем по ОЭСР, когда он закончил, мы были второй самой дорогой страной в мире с дефицитом 10,5% и безработицей 9,2%, теперь он предлагает экономический план? Страшно подумать, какие будут результаты. Мы начали ремонтировать то, что он оставил, благодаря нам нет дефицита и безработицы. Продолжайте говорить, а мы будем продолжать делать», — написал Либерман.

כש@netanyahu הפך לרה״מ ב-2009 יוקר המחיה כאן היה כמו הממוצע של ה-OECD, כשסיים, היינו המדינה השניה היקרה בעולם, עם גרעון 10.5% ואבטלה 9.2%, עכשיו הוא מביא תכנית כלכלית? מטריד לחשוב מה יהיו התוצאות. התחלנו לתקן את מה שהשאיר, בזכותנו אין גירעון ואבטלה. תמשיך לדבר ואנחנו נמשיך לעשות. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) August 3, 2022

Ранее редакция нашего сайта информировала, что, согласно новому опросу, блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство.

Курсор ранее писал, что Лапид посетил тюрьму Офер и сделал важное заявление.

Также сообщалось, что Ганц пересмотрит призыв солдат в тюремную службу на фоне заявлений об изнасиловании.