Стрельба в Галилее: серьезно ранены двое мужчин

Двое мужчин в пятницу, 17 февраля, получили ранения средней и серьезной степени тяжести в результате стрельбы в Галилее.

Об этом информирует портал Israel Hayom.

Сообщается, что медики MDA и фельдшеры эвакуировали с места происшествия 35-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести с огнестрельным ранением верхней части туловища и 42-летнего мужчину в тяжелом состоянии под наркозом и ИВЛ в больницу Рамбам. Их имена на данный момент не разглашаются.

«Полиция прибыла на место происшествия, собрала улики, установила заграждения и провела сканирование, чтобы найти подозреваемых в стрельбе», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе в Негеве в результате стрельбы тяжело ранен 30-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в местную клинику в Араре «с огнестрельным ранением средней степени тяжести».

Медики и парамедики MDA оказали ему первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Сорока.

Курсор писал ранее, что в пятницу, 13 января, в районе Неот-Ховав в Негеве шальная пуля убила 40-летнего Салима Муса Альхуашла, когда он вместе с сыном катался на квадроциклах. Это произошла прямо на глазах у ребенка, который находится в шоковом состоянии.

Еще мы писали, что 13 января в Рамле произошла перестрелка, в результате которой серьезное ранение получил мужчина в возрасте 50 лет. На место происшествия вызвали бригаду парамедиков МАДА, которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Асаф ха-рофе».

Напомним, 12 января, в Нацерете произошла стрельба, в результате которой серьезные проникающие ранения получил 30-летний мужчина. Его быстро госпитализировали в Английскую больницу, выполняя по пути сердечно-легочную реанимацию.