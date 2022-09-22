Убийца женщины в Реховоте, после попытки суицида, предстал перед судом

В полиции утверждают, что собираются обвинить арестованного мужчину в убийстве 27-летней Елены Гринберг, которое произошло в августе в Реховоте.

Тело зарезанной 20-летней женщины нашли 25 августа в поле неподалеку от Реховота. Ее обнаружил прохожий, а медики констатировали смерть. В тот же день задержали убийцу.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Правоохранители просят продлить содержание под стражей 20-летнего подозреваемого по имени Джейсон Блейз, пока не окончится судебное разбирательство. Утверждается, что мужчину, являющегося жителем Бат-Яма, арестовали с окровавленной одеждой. Также есть доказательства приобретения им нескольких бутылок бензина. Их нашли на месте преступления и, видимо, преступник хотел с их помощью сжечь тело Гринберг.

Блейза задержали в день убийства, но он совершил неудачную попытку самоубийства до судебного заседание о продлении срока его ареста. О мотиве жестокого убийства не сообщается, но родные убитой полагают, что Елена отвергла романтические ухаживания мужчины.

Ранее мы рассказывали, что в четверг, 22 сентября, на дороге в Рамаллу в результате столкновения мотоцикла и грузовика погиб 25-летний мужчина. Полиция Иерусалима устанавливает обстоятельства смертельного ДТП. Прибывшие на место медики нашли пострадавшего без сознания и провели ему искусственное дыхание, но это было тщетно. Водителю грузовика не потребовалась медицинская помощь и он самостоятельно покинул место аварии. Больше узнайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что в Галилее неизвестные расстреляли 30-летнюю женщину на детской площадке, где она была со своими детьми. Пострадавшая получила ранения нижней части тела, медики оценивают ее состояние как средней тяжести, но стабильное.

Помимо этого, стало известно, что в поселении Хар-Браха в Самарии террористы открыли огонь по позициям охранников и скрылись с места преступления.