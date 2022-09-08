Суд позволил раввину Берланду посетить Умань для празднования Рош ха-Шана

Это произошло 8 сентября, в четверг. Теперь 84-летний Берланд обязан внести залог в размере 650 тысяч шекелей, из которых 200 тысяч шекелей должны быть наличными. Есть информация, что вместе с раввином поедут сотни его последователей.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Журналисты утверждают, что сперва Берланд вылетит в Вену, а оттуда в Польшу, после чего наземным путем в Украину. Бывшие жертвы его преступлений не поддержали предоставление ему разрешения на выезд из Израиля. Также раввин призвал своих последователей отправиться вместе с ним в Умань, несмотря на предупреждения израильских, украинских и американских властей касаемо опасности этого решения.

Отметим, что в декабре 2021 года Берланда освободили из тюремного заключения. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов, получении выгоды мошенническим способом, растрате, отмывании денег, преступлениях на сексуальной почве и других нарушениях. Все перечисленное он совершил, когда возглавлял общину «Шуву баним». Раввин в рамках отбывания наказания провел в заключении примерно месяц, но из-за состояния здоровья его освободили.

Во вторник, 6 сентября, посольство Украины вновь обратилось к паломникам касаемо посещения Умани на Рош ха-Шана.

Также «Курсор» сообщал, что арабский лидер предупредил, в Рош ха-Шана на Храмовой горе могут начаться ожесточенные столкновения.

Помимо этого, в связи с празднованием Рош ха-Шана в Украине усилили меры безопасности и провели учения в Умани.