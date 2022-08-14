Суд продлил арест иерусалимского террориста до следующей недели

Амир Сидави приехал на такси в полицейский участок, чтобы сдаться. Террорист оставил в такси пистолет и нож, таксист был задержан для допроса.

Магистратский суд Иерусалима продлил срок содержания под стражей палестинца, обвиняемого в том, что ночью возле Стены плача он застрелил и ранил семь человек, двое из которых были тяжело ранены.

По данным полиции, Амир Сидави из Восточного Иерусалима останется под стражей до следующего понедельника, 22 августа.

На следующей неделе срок его содержания под стражей, скорее всего, будет продлен.

Родственник Сидави, который также был задержан, останется под стражей до вторника, сообщает полиция.

«Курсор» писал о теракте в Иерусалиме: озвучены новые детали. Восемь человек ранены, в том числе двое в тяжелом состоянии, в результате обстрела автобуса недалеко от Старого города Иерусалима.

Напомним, что неизвестные террористы обстреляли автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь.

«Курсор» ранее писал, что ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме «естественной реакцией». Руководство ХАМАСа угрожает продолжением и эскалацией терактов в Иерусалиме. Боевики приветствуют террористов, стрелявших в людей в Старом городе.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта. Автобус был обстрелян после того, как опустили пандус для человека в инвалидной коляске. Водитель автобуса не смог начать движение сразу после стрельбы.