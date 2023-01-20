Судебная реформа: 17 ведущих юридических фирм подписали петицию с предупреждением

В последней публичной петиции, критикующей план нового правительства по пересмотру судебной системы, 17 ведущих юридических фирм Израиля предупредили что предлагаемые реформы не исправят систему, а вместо этого нанесут ущерб репутации Израиля и его экономике. Также членство Израиля в ОЭСР может быть поставлено под угрозу.

«Мы… хотим предостеречь от нанесения ущерба устойчивости и независимости системы правосудия и системы сдержек и противовесов, лежащих в основе демократического режима, которым мы так гордимся, наряду с тем, что Государство Израиль является еврейским государством», — написали юристы.

Фирмы заявили, что это «не вопрос правых или левых», добавив, что в совокупности у них работает около 3 500 юристов «из всего политического спектра».

Реформы министра юстиции Ярива Левина резко ограничат полномочия Высокого суда по судебному пересмотру законодательства; разрешить Кнессету повторно издавать законы, если суд отменит их; предоставить правительству полный контроль над назначением судей; превратить юрисконсультов министерства в политических назначенцев и сделать их советы необязательными.

Оппозиция и правовые круги раскритиковали реформы как представляющие серьезную угрозу демократическим правам, в то время как правительство и сторонники реформ приветствовали их как инструмент, обеспечивающий поддержку воли большинства. Около 100 000 израильтян протестовали против судебных планов в минувшие выходные, и аналогичные массовые демонстрации запланированы и на ближайшую субботу.

Признавая проблемы в системе правосудия, юристы заявили, что реформы, предложенные Левиным, «не являются способом» их решения и «угрожают нанести серьезную рану основному демократическому принципу разделения властей». Заявители предупреждали о «реальном страхе за статус Израиля как международного делового центра, иностранных инвестициях в Израиль может резко сократиться, иностранные организации будут стремиться вывести свои деньги, кредитный рейтинг Израиля упадет, и даже наша позиция в ОЭСР может быть в опасность».

Компании призвали премьер-министра и министра юстиции организовать широкое общественное обсуждение и проконсультироваться с экспертами по правовым вопросам для разработки реформ, обеспечивающих независимость судебной системы.

Ранее Курсор писал, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу. Президент Израиля является главой государства и символом единства нации. Поэтому беспрецедентный отказ от подписания принятых Кнессетом законов, несомненно, имел бы огромное символическое значение.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.