Судебная реформа: Ротман проигнорировал призыв Герцога отозвать законопроекты — СМИ

В воскресенье, 12 марта, законодательный комитет Кнессета начнет готовить ко второму и третьему чтению первые законопроекты «правовой реформы».

Об этом заявил председатель комитета Симха Ротман, сообщает Israel Info.

Издание отмечает, что Ротман проигнорировал призыв президента Исхака Герцога отозвать из Кнессета эти законопроекты.

«Комитет продолжит обсуждать изменение состава комиссии по назначению судей и «неподсудность» основных законов, принимаемых простым большинством Кнессета», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях президент Ицхак Герцог предложил альтернативный вариант судебной реформы, который вызвал критику со стороны членов партии «Ликуд» и оппозиции.

Предложение президента по изменению реформы включает несколько пунктов. В частности, отменяется возможность преодоления вето БАГАЦ большинством голосов депутатов Кнессета, и БАГАЦ получает право отменять обычные законы. Отменить что-либо из Основных законов сможет только полный состав судей при большинстве голосов (две трети), а Кнессет не сможет утвердить закон, противоречащий этому пункту.

Предлагается сформировать комиссию по назначению судей, которая будет состоять из трех министров, одного депутата от правящей коалиции, двух депутатов от оппозиции, трех судей Верховного суда и двух представителей общественности, которые будут назначаться министром юстиции и Председателем Верховного суда. Это исключит автоматическое большинство у правящей коалиции.

Также проект закрепляет основные гражданские права, которые ранее не были закреплены, включая принцип равенства перед законом, защиту прав граждан независимо от их религии, расы, пола, сексуальной ориентации, физических, психических или умственных ограничений. Кроме того, проект гарантирует свободу слова, свободу совести и вероисповедания.

Помимо этого, Курсор писал о том, что Герцог призвал Кнессет к новому компромиссу по судебной реформе. Новые предложения Герцога касаются процесса отбора судей и принятия основных законов. Он предлагает отменить автоматическое большинство коалиции в комиссии по назначению судей, но не допускать доминирования судейского корпуса.

Вместо этого он предлагает ввести в комиссию компромиссные фигуры «представителей общественности», которые будут назначаться по взаимному согласованию. Такое предложение было выдвинуто президентом после массовых протестов и беспорядков из-за судебной реформы.