Свадьба сына депутата Кети Шитрит: Нетаниягу осчастливил жениха и невесту

На свадьбе у сына Кети Шитрит из Ликуда заметили известных политиков. На торжественном событии отметились Нетаниягу с женой, а также Идит Сильман.

Рафаэль Шитрит, сын депутата Ликуда Кети Шитрит, женился на Ксении Друковой в удачное время в конце поста Гедалии, наступившего сразу после Рош ха-Шана.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил жениха и невесту вместе со своей супругой Сарой Нетаниягу. Среди гостей также была замечена депутат Кнессета Идит Сильман, которая на этой неделе в своей партии преодолела избирательный барьер.

Ранее Курсор публиковал опрос: блок Нетаниягу теряет голоса, а его противники в плюсе. За месяц до выборов опросы до сих пор не могут точно определить, кто возглавит страну. При этом потеря Ликудом голосов избирателей укрепила «Лагерь государственников» и «Религиозный сионизм».

Еще мы писали о скандале с автовокзалом в Тель-Авиве: что мешает строительству. В конечном итоге от неправильной логистики пострадают пассажиры, которые лишаются возможности быстро пересаживаться на автобусы, а в будущем и на трамваи, делающие остановку на перекрестке Холон.

Напомним, редакция сообщала, что на Храмовой горе есть угроза беспорядков. Имамы ведущих мечетей Восточного Иерусалиме призывают палестинцев явиться 30 сентября на пятничную молитву в мечеть Аль-Акса и принять участие в акции «Великая заря», чтобы бороться с «иудизацией» Храмовой горы.