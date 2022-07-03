Своей версией нападения арабов на детей поделился гид, задержанный за убийство палестинца в Ариэле

Задержанный по подозрению в убийстве палестинца, напавшего на детей, рассказал полную версию событий и продемонстрировал на месте, как все происходило.

44-летний еврей, которого полиция подозревает в убийстве араба Али Харева в Ариэле на прошлой неделе, подробно рассказал следователям ШАБАКа свою версию попытки линчевания арабами участников детской экскурсионной группы.

Видео, снятое каналом Kan 11 News, демонстрирует, как мужчина разыгрывает с офицером полиции свою борьбу с арабом, которого ударил ножом.

תיעוד בלעדי | החשד לרצח פלסטיני בשומרון: העצור היהודי שחזר לעיני חוקרי השב»כ והמשטרה את גרסתו לדקירת הפלסטיני עלי חרב. החשוד אומר כי עשה זאת כדי להגן על עצמו ועל הנערים שהיו איתוhttps://t.co/yAy9sL8XXl@carmeldangor #חדשותהשבת pic.twitter.com/Tc7dLUcjgk — כאן חדשות (@kann_news) July 2, 2022

Мужчина, проводивший экскурсию для группы молодежи, передал следователям полную версию событий и заявил: «Я действительно ударил ножом, но чтобы защитить себя и группу мальчиков, которые были со мной, от палестинцев, нападавших на нас с камнями».

На его сторону встали сотни людей, включая членов Кнессета, общественных деятелей и раввинов. В пятницу проходил марш по экскурсионному маршруту в поддержку освобождения этого человека. Марш был проведен с разрешения ЦАХАЛа. Среди участников марша были депутат Михаль Вальдигер от партии «Религиозный сионизм», бывший депутат Орен Хазан (Ликуд), раввин Ицхара раввин Дуди Додкевиц, рош-ешиват Хомеш раввин Элишама Коэн и глава Совета Шомрона Йоси Даган.

Даган заявил: «Мы пришли сюда, потому что мы рассержены. Мы не готовы молчать об этой несправедливости. Это не личное преследование этого уважаемого жителя, это личное преследование полумиллиона жителей Иудеи и Самарии, против каждого из нас. Этот человек сейчас находится в темнице, в камере, потому что он защитил жизни около двадцати детей. Если кто-то думает, что сможет таким образом подчинить себе жителей Самарии, то вы никогда не подчините себе нас».

«Курсор» ранее писал, что протестующие в Самарии требуют освободить мужчину, зарезавшего палестинца ради спасения детей.

Мы также сообщали, что раввины выступили в поддержку поселенца, арестованного за убийство палестинца в Ариэле.