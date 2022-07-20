Сын не смог спасти: на пляже возле Зихрон-Яакова произошла трагедия

83-летний мужчина скончался в среду утром, утонув у побережья пляжа Дор, недалеко от Зихрон-Яакова.
Сын мужчины, который был с ним в то время, сказал, что видел, как его отец попал в беду, и зашел в воду, чтобы помочь ему, но не смог его спасти.
«Каждое утро я хожу с ним на море, — сказал мужчина новостному сайту Walla. — Он умел хорошо плавать, ему очень нравилось ходить на море».
Другой сын погибшего мужчины сообщил сайту, что семья считает, что у него был сердечный приступ.
Отметим, что на прошлой неделе четыре человека утонули в серии инцидентов в течение 24 часов. Пятилетний мальчик, который два дня находился в больнице при смерти после того, как чуть не утонул в начале этой недели, скончался от полученных травм в четверг утром.
Ранее мы писали, что ультраортодоксальная женщина выжила после падения с 15-метровой высоты с крутого утеса на канадской стороне Ниагарского водопада. Она прибыла к водопаду со своей семьей в рамках похода, затем внезапно споткнулась и упала.
Курсор также сообщал, что появились подробности теракта в Иерусалиме.
Кроме того, отец с 6-летним сыном попали в больницу после посещения аквапарка в Тель-Авиве.