Таксист пойман при попытке доставить крупную партию наркотиков в Иерусалим

Авто было остановлено для досмотра на шоссе 1 возле Мевасерет-Циона. В ходе досмотра в машине было обнаружено большое количество пакетов и банок с различными производными марихуаны и гашиша.

Полиция пресекла провоз крупной партии наркотиков, которые доставлялись на такси из центра страны в Иерусалим. Ожидается, что обвинительное заключение будет предъявлено главному подозреваемому в ближайшие дни.

Об этом сообщает Israel Info.

По информации правоохранителей, такси было остановлено для досмотра на шоссе 1 возле Мевасерет-Циона. В ходе досмотра в машине было обнаружено большое количество пакетов и банок с различными производными марихуаны и гашиша.

«Водитель такси, 50-летний житель Иерусалима, арестован и доставлен в участок. После допроса его содержание под стражей было продлено в суде до завершения необходимых следственных мероприятий. В ближайшие дни ожидается предъявление обвинения», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, стало известно, что израильтяне провозили контрабандой в страну в 2022 году. В списке товаров, которые пытались ввезти контрабандой в этом году, можно найти позолоченные айфоны, в основном из Дубая и Абу-Даби, сигареты и сигары, золотые слитки и цепочки, бриллианты на разных стадиях обработки, брендовую одежду и роскошную обувь, уникальных рептилий и редких птиц, духи, роскошные часы, кожаные и шубы, кетамин, украшения, ковры, сотовые телефоны, ноутбуки, редкие бутылки вина и дорогой виски.

Курсор писал ранее, что солдаты ЦАХАЛа из бригады Паран арестовали на границе с Египтом 10 подозреваемых в контрабанде наркотиков. Злоумышленники были переданы в ШАБАК и полицию для допроса.

Еще мы писали, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции. В сумке, изъятой солдатами, было 27 килограммов наркотиков.