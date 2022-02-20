Тель-Авив оказался единственным большим городам, где предпочитают правительство Беннета — статистика

Согласно статистике, в целом по восьми городам 61 процент высказались в пользу правительства Нетаниягу и 35 процентов в пользу нынешнего. Речь идет о действиях по борьбе с пандемией.

Согласно исследованию Еврейского университета, в Тель-Авиве положительно относятся к действиям правительства Нетаниягу 43 процента жителей, а вот предпочитают правительство Беннета – 51 процент.

Что же касается других больших городов Израиля, то в них лучше оценивают работу именно прошлого правительства в первые волны пандемии.

В Хайфе речь идет о соответственно 53 и 44 процента, в Ришон Ле-Ционе — 49 и 44 процента, в Хайфе 53 и 44 процента, в Беэр-Шеве 61 и 32 процента, в Петах-Тикве 60 и 38 процента.

Примечательно, что в Бней-Браке самый большой разрыв – 80 против 14 процентов в пользу Нетаниягу.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Израиле за год зафиксировали миллионы кибератак. Согласно статистике, за последний год сильно выросло количество кибератак на сайты и сервисы различных компаний. Так, одной кибератаки может быть достаточно для того, чтобы нанести ущерб в примерно 500 тысяч долларов.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что согласно статистике, за 2021 год, в Израиле стало больше нетрезвых водителей. По данным израильской полиции, в 2021 году число людей, пойманных во время управления транспортом в нетрезвом виде, существенно выросло. В 2020 году израильские полицейские засвидетельствовали 5962 выпивших автомобилиста, а в 2021 – 7905 водителей, практически на 2 тысячи больше.

Еще напомним, что стало известно, какую силу имеет израильский паспорт на международной арене.

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