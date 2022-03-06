Тель-Авивский университет будет помогать студентам из Украины

Президент Тель-Авивского университета профессор Ариэль Порат подчеркнул, что шаги, которые предпринимает учебное заведение, на самом деле скромны. Он надеется, что другие учреждения в Израиле последуют тому же примеру.

Тель-Авивский университет собирается предоставлять десятки стипендий студентам из Украины, а также исследователям.

В пресс-службе учебного заведения говорится, что это даст возможность продолжить учебу и исследования, которые прекратились из-за войны в Украине. Университет смог связаться с посольствами Украины и Израиля, чтобы студенты могли попасть в университет уже в ближайшее время. Стипендия поможет покрыть расходы на обучение и жизнь.

В университете подчеркнули, что вторжение РФ в Украину является трагедией, а потому руководство учебного заведения должно помочь украинскому народу.

Ранее наш сайт писал, что Израиль не позволит российским олигархам спрятать свою собственность.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что споры израильтян по поводу войны Украины с РФ превращаются в жестокие драки.

Еще напомним, что российские авиакомпании прекращают полеты за границу.

Израильтяне вышли на демонстрацию под дом Беннета в поддержку Украины.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.