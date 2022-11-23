Теракт в Иерусалиме: обновленные данные о пострадавших

Сегодня утром в Иерусалиме прогремели взрывы, которые полиция квалифицировала как теракт.

Согласно последним данным, сегодня утром в результате терактов в Иерусалиме пострадали по меньшей мере 23 человека, в том числе один погибший.

В результате первого взрыва пострадали 18 человек, в том числе один человек погиб, один человек в настоящее время находится в критическом состоянии и еще пять человек находятся в тяжелом-среднем состоянии. Таике данные приводят больницы Шааре Цедек и Хадасса.

Еще 11 человек, получивших легкие ранения в результате первого нападения, проходят лечение в медицинском центре «Хадасса Маунт Скопус».

Во время второго нападения на перекрестке Рамот пять человек были доставлены в больницу «Хадасса» после осколочных ранений или переживаний.

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

Теракт в Иерусалиме: появились новые данные. Полиция квалифицировала взрывы на автобусных остновках как теракт.

Также сообщалось, что в Иерусалиме повышен уровень террористической опасности: закрыт въезд в город.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.

Наша редакция писала, что полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.