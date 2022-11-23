Теракт в Иерусалиме: полиция сообщила новые подробности

Полиция подозревает, что при теракте использовались взрывные устройства с дистанционным подрывом, набитые гвоздями.

Полиция подозревает, что два взрыва в Иерусалиме сегодня утром были вызваны почти идентичными взрывными устройствами с дистанционным подрывом, оставленными в сумках.

Устройства были забиты гвоздями, чтобы минимизировать потери, сообщает общественная телерадиокомпания «Кан» со ссылкой на представителей полиции.

По данным полиции и медиков, один человек погиб и по меньшей мере еще 18 человек пострадали в результате двух взрывов вскоре после 7 часов утра на двух автобусных остановках на въезде в город.