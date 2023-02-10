Теракт в Рамоте: спецпредставитель ООН сделал заявление

Спецпредставитель ООН осудил теракт и призвал к урегулированию ситуации.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил теракт в районе Рамот в Иерусалиме.

В Твиттере посланник назвал район Рамот «поселением» и сказал, что «такие ужасные нападения и их прославление подпитывают бесконечный цикл кровопролития и должны быть осуждены всеми».

Затем он призвал обе стороны найти политическое решение кризиса безопасности.

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Еще мы писали о том, что министр экономики Нир Баркат требует после смертоносного нападения в районе Рамот в Иерусалиме принять жесткие меры, чтобы помешать Палестинской администрации выплачивать зарплату террористам и их семьям.