Теракт в Самарии: полиция выступила с заявлением

Комиссар полиции Коби Шабтай прокомментировал теракт в Самарии, в результате которого были убиты двое молодых людей из Махар Браха.

Об этом информирует портал Walla.

Во время встречи с командирами в рамках учений по обеспечению готовности Шабтай упомянул о серьезном нападении, которое произошло в Хаваре, и предупредил, что они находятся в сложной ситуации.

«Я разделяю горе семей. Это серьезная атака. Я доверяю разведке ШАБАКа и ЦАХАЛа, что они знают, как замкнуть круг и добраться до террориста. Мы находимся в очень сложной ситуации, и это требует от всех нас быть в состоянии боевой готовности, поэтому я прошу всех офицеров проверить готовность подразделений. Полиция Израиля находится в состоянии максимальной боевой готовности», — сказал Шабтай.

Как сообщал Курсор, стали известны личности погибших в теракте в Иудее и Самарии.

Ранее мы информировали о том, что в воскресенье, 26 февраля, в Иордании в преддверии праздника Рамадан проходит экстренный саммит в попытке остановить эскалацию между Израилем и палестинскими арабами. Мероприятие было инициировано Соединенными Штатами, Иорданией и Египтом. В нем примут участие палестинские арабы и, возможно, представители Израиля.

Ожидается, что стороны попытаются смягчить позицию Палестинской администрации и представить ее в практическом виде, чтобы убедить лидеров ПА в возможности перемен.

Также Курсор писал о том, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля в Иордании Эйтана Соркиса в знак протеста после того, как посол Иордании в Израиле Гассан Маджали был временно задержан с восхождением на Храмовую гору во вторник днем ​​и уехал, не посетив это место.