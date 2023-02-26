Теракт в Самарии: протестующие подожгли несколько зданий в Хаваре

Протестующие подожгли несколько зданий в палестинской деревне Хавара, где сегодня произошел теракт, в котором погибли двое израильтян.

Об этом сообщает Kanal7.

Согласно информации СМИ, в мечетях Хавары призвали выйти и противостоять протестующим, прибывшим на место нападения, и потребовали усиления мер безопасности.

«Происходят ожесточенные столкновения между поселенцами и палестинцами в районе места убийства, куда прибыли десятки протестующих, требующих действий против терроризма. Вызванные на место полицейские силы попытались разогнать протестующих с помощью газа и светошумовых гранат. Трое поселенцев пострадали от камней, брошенных в них палестинцами, еще двое — от газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мечетях Хавары раздавались призывы к палестинским жителям выйти и противостоять поселенцам. После начала столкновений палестинцы заявили, что поселенцы подожгли дома в деревне и разбили витрины магазинов.

Как сообщал Курсор, стали известны личности погибших в теракте в Иудее и Самарии.

До этого мы писали о том, что Израиль согласился сократить свои контртеррористические операции в Иудее и Самарии во время экстренного совещания по вопросам безопасности между израильскими и палестинскими официальными лицами в Акабе, Иордания.

Ранее Курсор информировал о том, что в воскресенье, 26 февраля, в Иордании в преддверии праздника Рамадан проходит экстренный саммит в попытке остановить эскалацию между Израилем и палестинскими арабами. Мероприятие было инициировано Соединенными Штатами, Иорданией и Египтом.

Также Курсор писал о том, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля в Иордании Эйтана Соркиса в знак протеста после того, как посол Иордании в Израиле Гассан Маджали был временно задержан с восхождением на Храмовую гору во вторник днем ​​и уехал, не посетив это место.