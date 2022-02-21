Теракт в тюрьме: террорист ХАМАСа напал на медперсонал

Заключенный террорист ХАМАС напал на 2-х медработников и ударил их ножом.

Заключенный террорист ХАМАСа напал на 2-х медработников тюрьмы и избил их. Они получили легкие ранения.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что трое арабов издевались над ультраортодоксом-инвалидом и снимали это на видео.

Также читайте о том, что арабские террористы снова забросали солдат ЦАХАЛа бутылками в Хевроне. Террористы не только атаковали израильских военнослужащих бутылками, но и нагло подошли к ним, чтобы обругать. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.