Теракты в Иерусалиме: ЕС выступил с жестким заявлением

В Брюсселе «решительно осуждают эти акты безумного насилия и ненависти».

Европейский союз шокирован вчерашним «ужасающим терактом» в иерусалимской синагоге, а также сегодняшним утренним терактом в Восточном Иерусалиме.

Об этом говорится в заявлении ЕС.

«Евросоюз решительно осуждает эти акты безумного насилия и ненависти», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что «эти ужасные события еще раз демонстрируют, насколько важно обратить вспять эту спираль насилия и приложить конструктивные усилия для возобновления мирных переговоров».

«Призываем все стороны не реагировать на провокации», — добавили в ЕС.

Как сообщал Курсор, все члены Совета Безопасности ООН осудили совершенный террористический акт в Израиле во время экстренного заседания, которое было запланировано днем ​​ранее для обсуждения смертоносного рейда ЦАХАЛа в палестинском городе Дженин.

Если бы заседание состоялось на 24 часа раньше, внимание многих участников могло бы быть сосредоточено на тактике израильских военных в ходе операции, в результате которой в Дженине погибли девять палестинцев. Вместо этого члены совета уделили значительное внимание нападению в Иерусалиме, когда палестинский террорист открыл огонь по мирным жителям возле синагоги в районе Неве-Яаков, в результате чего семь человек погибли и по меньшей мере трое получили ранения.

Также Курсор информировал о том, что лидер Палестинской автономии Абу Мазен отказался осудить теракты в Иерусалиме и обвинил в них Израиль.

До этого Курсор писал, что в соцсетях распространяется видео, в котором правоохранители ликвидировали террориста, совершившего теракт в Иерусалиме.

Еще мы писали, что свидетели и первые лица, прибывшие на место теракта в Иерусалиме в пятницу, 27 января, описали панику, страх и замешательство во время и после стрельбы возле синагоги.